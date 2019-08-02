Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.563 -1,04
BIST ANKARA 115.083 -1,83
BIST ANTALYA 48.701 -0,63
BIST BALIKESİR 57.490 -1,12
BIST BURSA 138.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.563
|-1,04
|BIST ANKARA
|115.083
|-1,83
|BIST ANTALYA
|48.701
|-0,63
|BIST BALIKESİR
|57.490
|-1,12
|BIST BURSA
|138.305
|-2,86
|BIST DENIZLI
|81.337
|0,36
|BIST ISTANBUL
|99.075
|-2,28
|BIST IZMIR
|154.836
|-1,40
|BIST KAYSERI
|340.133
|-0,39
|BIST KOCAELI
|238.751
|-4,23
|BIST KONYA
|62.165
|-2,01
|BIST TEKIRDAĞ
|207.165
|-4,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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