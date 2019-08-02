Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.563 -1,04
BIST ANKARA 115.083 -1,83
BIST ANTALYA 48.701 -0,63
BIST BALIKESİR 57.490 -1,12
BIST BURSA 138.

2.08.2019 18:41
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.563 -1,04
BIST ANKARA 115.083 -1,83
BIST ANTALYA 48.701 -0,63
BIST BALIKESİR 57.490 -1,12
BIST BURSA 138.305 -2,86
BIST DENIZLI 81.337 0,36
BIST ISTANBUL 99.075 -2,28
BIST IZMIR 154.836 -1,40
BIST KAYSERI 340.133 -0,39
BIST KOCAELI 238.751 -4,23
BIST KONYA 62.165 -2,01
BIST TEKIRDAĞ 207.165 -4,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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