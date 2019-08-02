Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.563 -1,04 BIST ANKARA 115.083 -1,83 BIST ANTALYA 48.701 -0,63 BIST BALIKESİR 57.490 -1,12 BIST BURSA 138.305 -2,86 BIST DENIZLI 81.337 0,36 BIST ISTANBUL 99.075 -2,28 BIST IZMIR 154.836 -1,40 BIST KAYSERI 340.133 -0,39 BIST KOCAELI 238.751 -4,23 BIST KONYA 62.165 -2,01 BIST TEKIRDAĞ 207.165 -4,47

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)