Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.680 -3,02
BIST ANKARA 106.371 -4,14
BIST ANTALYA 49.197 1,80
BIST BALIKESİR 52.918 -2,52
BIST BURSA 136.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.680
|-3,02
|BIST ANKARA
|106.371
|-4,14
|BIST ANTALYA
|49.197
|1,80
|BIST BALIKESİR
|52.918
|-2,52
|BIST BURSA
|136.030
|-1,37
|BIST DENIZLI
|77.912
|-1,63
|BIST ISTANBUL
|97.130
|-1,89
|BIST IZMIR
|145.315
|-2,67
|BIST KAYSERI
|310.295
|-0,65
|BIST KOCAELI
|212.945
|1,15
|BIST KONYA
|62.211
|-1,91
|BIST TEKIRDAĞ
|209.876
|-2,10
Kaynak: AA
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