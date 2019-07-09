Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.680 -3,02 BIST ANKARA 106.371 -4,14 BIST ANTALYA 49.197 1,80 BIST BALIKESİR 52.918 -2,52 BIST BURSA 136.030 -1,37 BIST DENIZLI 77.912 -1,63 BIST ISTANBUL 97.130 -1,89 BIST IZMIR 145.315 -2,67 BIST KAYSERI 310.295 -0,65 BIST KOCAELI 212.945 1,15 BIST KONYA 62.211 -1,91 BIST TEKIRDAĞ 209.876 -2,10

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)