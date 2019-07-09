Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.680 -3,02
BIST ANKARA 106.371 -4,14
BIST ANTALYA 49.197 1,80
BIST BALIKESİR 52.918 -2,52
BIST BURSA 136.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.680 -3,02
BIST ANKARA 106.371 -4,14
BIST ANTALYA 49.197 1,80
BIST BALIKESİR 52.918 -2,52
BIST BURSA 136.030 -1,37
BIST DENIZLI 77.912 -1,63
BIST ISTANBUL 97.130 -1,89
BIST IZMIR 145.315 -2,67
BIST KAYSERI 310.295 -0,65
BIST KOCAELI 212.945 1,15
BIST KONYA 62.211 -1,91
BIST TEKIRDAĞ 209.876 -2,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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