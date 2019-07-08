Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.586 0,06 BIST ANKARA 110.967 -0,65 BIST ANTALYA 48.325 0,07 BIST BALIKESİR 54.284 0,55 BIST BURSA 137.917 0,80 BIST DENIZLI 79.202 -0,57 BIST ISTANBUL 99.004 -0,72 BIST IZMIR 149.299 0,03 BIST KAYSERI 312.338 -0,34 BIST KOCAELI 210.531 -0,69 BIST KONYA 63.424 -0,84 BIST TEKIRDAĞ 214.371 1,41

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)