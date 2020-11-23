Borsada işlem hacmi sıralaması
23.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.149.262.183Emlak Konut GMYO2.950.448.154Şişe Cam2.534.666.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.149.262.183
|Emlak Konut GMYO
|2.950.448.154
|Şişe Cam
|2.534.666.785
|Türk Hava Yolları
|2.365.196.085
|Kardemir (D)
|1.824.700.591
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.040.698.988
|Koza Madencilik
|858.686.320
|Odaş Elektrik
|815.465.075
|Akbank
|739.540.276
|Aselsan
|694.436.701
|Gübre Fabrikaları
|640.516.386
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|634.809.833
|Tüpraş
|633.253.083
|Vakıflar Bankası
|597.639.239
|DO-CO
|569.578.969
|Petkim
|562.853.072
|Pegasus
|519.334.560
|İpek Doğal Enerji
|488.041.655
|Turkcell
|473.540.460
|Koza Altın
|457.461.000
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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