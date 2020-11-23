Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

23.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:56
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.149.262.183Emlak Konut GMYO2.950.448.154Şişe Cam2.534.666.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.149.262.183
Emlak Konut GMYO2.950.448.154
Şişe Cam2.534.666.785
Türk Hava Yolları2.365.196.085
Kardemir (D)1.824.700.591
Yapı ve Kredi Bankası1.040.698.988
Koza Madencilik858.686.320
Odaş Elektrik815.465.075
Akbank739.540.276
Aselsan694.436.701
Gübre Fabrikaları640.516.386
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası634.809.833
Tüpraş633.253.083
Vakıflar Bankası597.639.239
DO-CO569.578.969
Petkim562.853.072
Pegasus519.334.560
İpek Doğal Enerji488.041.655
Turkcell473.540.460
Koza Altın457.461.000
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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