Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 3.942.679.423

Garanti Bankası 1.836.491.515

ASELSAN 966.206.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 3.942.679.423 Garanti Bankası 1.836.491.515 ASELSAN 966.206.953 Trakya Cam 611.903.462 Petkim 602.120.466 Odaş Elektrik 572.090.668 Çemtaş 570.700.312 Türk Hava Yolları 551.353.574 Global Yatırım Holding 442.740.932 Akbank 440.364.741 Soda Sanayii 429.730.968 Kerevitaş Gıda 429.484.772 Kardemir (D) 340.069.179 Yapı ve Kredi Bankası 320.624.198 Vakıflar Bankası 320.119.189 Halkbank 285.569.245 Pegasus 272.614.799 Zorlu Enerji 258.599.435 Turkcell 256.556.895 Gözde Girişim 236.301.949 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara