Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

28.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:41
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 3.942.679.423
Garanti Bankası 1.836.491.515
ASELSAN 966.206.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 3.942.679.423
Garanti Bankası 1.836.491.515
ASELSAN 966.206.953
Trakya Cam 611.903.462
Petkim 602.120.466
Odaş Elektrik 572.090.668
Çemtaş 570.700.312
Türk Hava Yolları 551.353.574
Global Yatırım Holding 442.740.932
Akbank 440.364.741
Soda Sanayii 429.730.968
Kerevitaş Gıda 429.484.772
Kardemir (D) 340.069.179
Yapı ve Kredi Bankası 320.624.198
Vakıflar Bankası 320.119.189
Halkbank 285.569.245
Pegasus 272.614.799
Zorlu Enerji 258.599.435
Turkcell 256.556.895
Gözde Girişim 236.301.949
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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