Borsada işlem hacmi sıralaması
28.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:41
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 3.942.679.423
Garanti Bankası 1.836.491.515
ASELSAN 966.206.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|3.942.679.423
|Garanti Bankası
|1.836.491.515
|ASELSAN
|966.206.953
|Trakya Cam
|611.903.462
|Petkim
|602.120.466
|Odaş Elektrik
|572.090.668
|Çemtaş
|570.700.312
|Türk Hava Yolları
|551.353.574
|Global Yatırım Holding
|442.740.932
|Akbank
|440.364.741
|Soda Sanayii
|429.730.968
|Kerevitaş Gıda
|429.484.772
|Kardemir (D)
|340.069.179
|Yapı ve Kredi Bankası
|320.624.198
|Vakıflar Bankası
|320.119.189
|Halkbank
|285.569.245
|Pegasus
|272.614.799
|Zorlu Enerji
|258.599.435
|Turkcell
|256.556.895
|Gözde Girişim
|236.301.949
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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