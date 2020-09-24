Borsada işlem hacmi sıralaması
24.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:43
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 4.161.215.360
Şişe Cam 1.293.097.622
Akbank 1.134.818.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.161.215.360
|Şişe Cam
|1.293.097.622
|Akbank
|1.134.818.778
|Kardemir (D)
|984.278.289
|ASELSAN
|894.627.059
|Yapı ve Kredi Bankası
|798.188.530
|Vakıflar Bankası
|792.476.472
|Turkcell
|646.855.035
|Halkbank
|620.158.886
|İş Bankası (C)
|543.825.938
|Türk Hava Yolları
|499.146.920
|Petkim
|463.066.877
|Sasa Polyester
|456.871.637
|Koç Holding
|419.595.318
|Emlak Konut GMYO
|351.473.323
|Şekerbank
|326.353.846
|Doğan Holding
|320.641.144
|Odaş Elektrik
|276.985.512
|Trakya Cam
|271.347.974
|Tüpraş
|270.441.581
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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