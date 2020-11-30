Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

30.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:07
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.114-0,50BIST SINAİ1.975-3,81BIST GIDA, İÇECEK1.954-1,82BIST TEKSTIL, DERİ777-2,07BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.114-0,50
BIST SINAİ1.975-3,81
BIST GIDA, İÇECEK1.954-1,82
BIST TEKSTIL, DERİ777-2,07
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.019-3,72
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.513-2,16
BIST TAŞ, TOPRAK1.611-4,00
BIST METAL ANA3.372-5,46
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.747-5,39
BIST MADENCİLİK1.186-3,24
BIST HİZMETLER1.097-1,47
BIST ELEKTRİK79-0,86
BIST ULAŞTIRMA1.471-4,71
BIST TURİZM267-2,04
BIST TİCARET3.4360,92
BIST İLETİŞİM377-4,91
BIST SPOR927-2,69
BIST İNŞAAT1.3770,01
BIST MALİ1.381-3,42
BIST BANKA1.407-4,64
BIST SİGORTA5.405-2,22
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG895-2,86
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.100-2,50
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.608-2,29
BIST TEKNOLOJİ1.768-3,43
BIST BİLİŞİM659-1,71
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.156-1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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