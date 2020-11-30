Borsada endekslerin değişimi
30.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:07
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.114-0,50BIST SINAİ1.975-3,81BIST GIDA, İÇECEK1.954-1,82BIST TEKSTIL, DERİ777-2,07BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.114
|-0,50
|BIST SINAİ
|1.975
|-3,81
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.954
|-1,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|777
|-2,07
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.019
|-3,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.513
|-2,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.611
|-4,00
|BIST METAL ANA
|3.372
|-5,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.747
|-5,39
|BIST MADENCİLİK
|1.186
|-3,24
|BIST HİZMETLER
|1.097
|-1,47
|BIST ELEKTRİK
|79
|-0,86
|BIST ULAŞTIRMA
|1.471
|-4,71
|BIST TURİZM
|267
|-2,04
|BIST TİCARET
|3.436
|0,92
|BIST İLETİŞİM
|377
|-4,91
|BIST SPOR
|927
|-2,69
|BIST İNŞAAT
|1.377
|0,01
|BIST MALİ
|1.381
|-3,42
|BIST BANKA
|1.407
|-4,64
|BIST SİGORTA
|5.405
|-2,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|895
|-2,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.100
|-2,50
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|608
|-2,29
|BIST TEKNOLOJİ
|1.768
|-3,43
|BIST BİLİŞİM
|659
|-1,71
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.156
|-1,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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