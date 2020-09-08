Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.747 -1,83
BIST SINAİ 1.569 -0,44
BIST GIDA, İÇECEK 1.590 -0,43
BIST TEKSTIL, DERİ 627 -0,01
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
08.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.747
|-1,83
|BIST SINAİ
|1.569
|-0,44
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.590
|-0,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|627
|-0,01
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.201
|0,55
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.218
|-0,76
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.185
|-0,56
|BIST METAL ANA
|2.648
|-0,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.129
|0,03
|BIST MADENCİLİK
|1.210
|0,05
|BIST HİZMETLER
|1.007
|-0,12
|BIST ELEKTRİK
|61
|-0,75
|BIST ULAŞTIRMA
|1.278
|-0,23
|BIST TURİZM
|194
|0,45
|BIST TİCARET
|3.159
|-0,11
|BIST İLETİŞİM
|364
|-2,15
|BIST SPOR
|1.216
|9,92
|BIST İNŞAAT
|1.275
|0,49
|BIST MALİ
|1.130
|-0,57
|BIST BANKA
|1.103
|-0,68
|BIST SİGORTA
|5.142
|-0,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|921
|-0,59
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|932
|-0,75
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|499
|0,29
|BIST TEKNOLOJİ
|1.659
|-0,06
|BIST BİLİŞİM
|591
|2,55
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|956
|2,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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