Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.800 -7,22
BIST SINAİ 104.471 -8,34
BIST GIDA, İÇECEK 113.689 -9,09
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
16.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|97.800
|-7,22
|BIST SINAİ
|104.471
|-8,34
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.689
|-9,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.340
|-9,33
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|60.499
|-7,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|85.013
|-8,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.511
|-8,54
|BIST METAL ANA
|193.320
|-7,30
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|133.019
|-8,91
|BIST MADENCİLİK
|79.561
|-9,92
|BIST HİZMETLER
|70.376
|-7,12
|BIST ELEKTRİK
|3.773
|-4,73
|BIST ULAŞTIRMA
|97.179
|-9,94
|BIST TURİZM
|7.898
|-9,57
|BIST TİCARET
|212.520
|-7,44
|BIST İLETİŞİM
|30.415
|-5,66
|BIST SPOR
|38.273
|-9,77
|BIST İNŞAAT
|87.732
|-5,20
|BIST MALİ
|100.031
|-8,26
|BIST BANKA
|121.016
|-8,30
|BIST SİGORTA
|329.173
|-6,97
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|49.230
|-4,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|70.503
|-8,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.671
|-6,89
|BIST TEKNOLOJİ
|101.533
|-9,80
|BIST BİLİŞİM
|27.726
|-9,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.076
|-4,82
Kaynak: AA