Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 92.414 1,16 BIST SINAİ 116.892 0,40 BIST GIDA, İÇECEK 115.923 -0,25 BIST TEKSTIL, DERİ 33.449 1,46 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.946 1,54 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.844 0,51 BIST TAŞ, TOPRAK 61.127 0,69 BIST METAL ANA 196.902 0,51 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 147.926 0,44 BIST MADENCİLİK 74.775 -0,16 BIST HİZMETLER 75.737 0,84 BIST ELEKTRİK 3.354 0,33 BIST ULAŞTIRMA 141.711 0,33 BIST TURİZM 6.714 -0,09 BIST TİCARET 214.366 1,19 BIST İLETİŞİM 32.823 0,93 BIST SPOR 28.231 0,58 BIST İNŞAAT 88.622 1,00 BIST MALİ 120.396 0,89 BIST BANKA 148.726 1,36 BIST SİGORTA 268.647 -0,51 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.476 0,62 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.852 0,24 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.900 0,59 BIST TEKNOLOJİ 82.446 2,94 BIST BİLİŞİM 21.332 0,65 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 29.019 1,98

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)