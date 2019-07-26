Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.414 1,16
BIST SINAİ 116.892 0,40
BIST GIDA, İÇECEK 115.923 -0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|92.414
|1,16
|BIST SINAİ
|116.892
|0,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.923
|-0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.449
|1,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.946
|1,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.844
|0,51
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.127
|0,69
|BIST METAL ANA
|196.902
|0,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|147.926
|0,44
|BIST MADENCİLİK
|74.775
|-0,16
|BIST HİZMETLER
|75.737
|0,84
|BIST ELEKTRİK
|3.354
|0,33
|BIST ULAŞTIRMA
|141.711
|0,33
|BIST TURİZM
|6.714
|-0,09
|BIST TİCARET
|214.366
|1,19
|BIST İLETİŞİM
|32.823
|0,93
|BIST SPOR
|28.231
|0,58
|BIST İNŞAAT
|88.622
|1,00
|BIST MALİ
|120.396
|0,89
|BIST BANKA
|148.726
|1,36
|BIST SİGORTA
|268.647
|-0,51
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|50.476
|0,62
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.852
|0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.900
|0,59
|BIST TEKNOLOJİ
|82.446
|2,94
|BIST BİLİŞİM
|21.332
|0,65
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|29.019
|1,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika Ekonomi Haberleri