Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 82.662 0,55
BIST SINAİ 107.837 -0,14
BIST GIDA, İÇECEK 104.932 -0,19
BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|82.662
|0,55
|BIST SINAİ
|107.837
|-0,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|104.932
|-0,19
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.368
|0,19
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|41.556
|-1,95
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.516
|-0,57
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.761
|-0,04
|BIST METAL ANA
|188.264
|-0,90
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|131.385
|1,64
|BIST MADENCİLİK
|72.198
|0,40
|BIST HİZMETLER
|67.983
|1,29
|BIST ELEKTRİK
|2.981
|0,45
|BIST ULAŞTIRMA
|136.812
|0,58
|BIST TURİZM
|6.376
|-2,76
|BIST TİCARET
|181.683
|1,59
|BIST İLETİŞİM
|30.005
|2,16
|BIST SPOR
|26.346
|-0,32
|BIST İNŞAAT
|78.711
|-0,51
|BIST MALİ
|102.426
|0,18
|BIST BANKA
|118.036
|-0,50
|BIST SİGORTA
|270.327
|1,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|76.591
|-1,88
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.493
|1,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|24.859
|-0,95
|BIST TEKNOLOJİ
|75.983
|-1,22
|BIST BİLİŞİM
|18.679
|-0,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.811
|1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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