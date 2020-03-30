Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

GSD Holding 1,10 1,00 10,00

Kerevitaş Gıda 3,19 2,90 10,00 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,10 1,00 10,00 Kerevitaş Gıda 3,19 2,90 10,00 Tat Gıda 6,20 5,64 9,93 Sasa Polyester 7,98 7,26 9,92 İş Yatırım Menkul Değerler 4,23 3,89 8,74 Şok Marketler 9,24 8,80 5,00 Ege Endüstri 485,00 464,00 4,53 Trakya Cam 2,75 2,64 4,17 Good-Year 3,26 3,13 4,15 Gözde Girişim 2,61 2,51 3,98 Hektaş 9,77 9,40 3,94 Bizim Mağazaları 9,51 9,16 3,82 Anadolu Cam 2,87 2,77 3,61 Enerjisa Enerji 6,42 6,21 3,38 Soda Sanayii 4,95 4,80 3,13 Güneş Sigorta 1,98 1,92 3,13 Kartonsan 326,90 317,50 2,96 Aksigorta 4,30 4,20 2,38 Batı Çimento 1,96 1,92 2,08 Garanti Bankası 8,04 7,88 2,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA