Borsada en çok değer kazanan hisseler

21.08.2019 18:36

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 10,74 10,15 5,81 Pegasus 64,45 61,50 4,80 Anadolu Cam 2,51 2,40 4,58 Tüpraş 135,50 130,00 4,23 Park Elek.Madencilik 2,95 2,84 3,87 Verusa Holding 15,04 14,59 3,08 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,33 3,03 Soda Sanayii 5,69 5,55 2,52 ASELSAN 18,02 17,61 2,33 Trakya Cam 2,42 2,38 1,68 Doğan Holding 1,33 1,31 1,53 Parsan 13,88 13,71 1,24 İttifak Holding 5,97 5,90 1,19 Afyon Çimento 4,05 4,01 1,00 Sabancı Holding 8,58 8,50 0,94 Hektaş 15,20 15,07 0,86 Tümosan Motor ve Traktör 3,85 3,82 0,79 Bera Holding 1,80 1,79 0,56 Enka İnşaat 5,47 5,44 0,55 Fenerbahçe Futbol 7,56 7,52 0,53

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)