Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 6,70 6,19 8,24
Net Holding 1,55 1,46 6,16 ...
20.08.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|6,70
|6,19
|8,24
|Net Holding
|1,55
|1,46
|6,16
|Metro Holding
|1,29
|1,23
|4,88
|Koza Madencilik
|9,19
|8,78
|4,67
|Coca Cola İçecek
|35,00
|33,44
|4,67
|Alarko Holding
|3,87
|3,71
|4,31
|Anadolu Efes
|24,80
|23,80
|4,20
|Yataş
|5,62
|5,41
|3,88
|T.S.K.B.
|0,86
|0,83
|3,61
|Tekfen Holding
|22,20
|21,44
|3,54
|ASELSAN
|17,61
|17,07
|3,16
|İskenderun Demir Çelik
|6,19
|6,01
|3,00
|Ülker Bisküvi
|16,97
|16,50
|2,85
|Galatasaray Sportif
|1,53
|1,49
|2,68
|Tüpraş
|130,00
|126,80
|2,52
|Arçelik
|17,57
|17,14
|2,51
|Türk Telekom
|5,47
|5,34
|2,43
|Aksa
|8,49
|8,29
|2,41
|Gübre Fabrik.
|3,96
|3,87
|2,33
|TAV Havalimanları
|22,98
|22,46
|2,32
Kaynak: AA