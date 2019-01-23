Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 28,20 25,90 8,88 Mavi Giyim 34,60 32,76 5,62 Ülker Bisküvi 16,92 16,06 5,35 Parsan 8,98 8,54 5,15 İttifak Holding 3,34 3,18 5,03 Doğan Holding 1,06 1,01 4,95 Gentaş 1,92 1,85 3,78 Yapı ve Kredi Bank. 1,96 1,89 3,70 Vestel 6,23 6,02 3,49 Kerevitaş Gıda 1,84 1,78 3,37 Gözde Girişim 3,10 3,00 3,33 Arçelik 18,55 18,00 3,06 Enka İnşaat 4,75 4,61 3,04 Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 1,65 3,03 İş Bankası (C) 5,49 5,33 3,00 Türk Traktör 36,70 35,64 2,97 ICBC Turkey Bank 5,90 5,74 2,79 Tüpraş 134,90 131,70 2,43 Tümosan Motor ve Traktör 4,81 4,70 2,34 Albaraka Türk 1,33 1,30 2,31

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)