Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İskenderun Demir Çelik< 6,20 5,75 7,83 Çemtaş 5,79 5,51 5,08 Ford Otosan 52,35 50,05 4,60 Tekfen Holding 21,70 20,88 3,93 ICBC Turkey Bank 4,98 4,80 3,75 Türk Traktör 32,70 31,52 3,74 Coca Cola İçecek 31,42 30,30 3,70 Koza Madencilik 7,56 7,30 3,56 Ege Endüstri 346,90 335,00 3,55 Tüpraş 122,00 117,90 3,48 Soda Sanayii 7,54 7,29 3,43 Tat Gıda 4,00 3,87 3,36 Arçelik 15,57 15,09 3,18 Ereğli Demir Çelik 7,65 7,43 2,96 Vestel 5,66 5,50 2,91 Koç Holding 14,54 14,15 2,76 Ülker Bisküvi 15,20 14,80 2,70 Kardemir (D) 2,32 2,26 2,65 Verusa Holding 15,40 15,04 2,39 Petkim 5,11 5,00 2,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)