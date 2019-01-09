Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İskenderun Demir Çelik 6,20 5,75 7,83
Çemtaş 5,79 5,51 5,08 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İskenderun Demir Çelik<
|6,20
|5,75
|7,83
|Çemtaş
|5,79
|5,51
|5,08
|Ford Otosan
|52,35
|50,05
|4,60
|Tekfen Holding
|21,70
|20,88
|3,93
|ICBC Turkey Bank
|4,98
|4,80
|3,75
|Türk Traktör
|32,70
|31,52
|3,74
|Coca Cola İçecek
|31,42
|30,30
|3,70
|Koza Madencilik
|7,56
|7,30
|3,56
|Ege Endüstri
|346,90
|335,00
|3,55
|Tüpraş
|122,00
|117,90
|3,48
|Soda Sanayii
|7,54
|7,29
|3,43
|Tat Gıda
|4,00
|3,87
|3,36
|Arçelik
|15,57
|15,09
|3,18
|Ereğli Demir Çelik
|7,65
|7,43
|2,96
|Vestel
|5,66
|5,50
|2,91
|Koç Holding
|14,54
|14,15
|2,76
|Ülker Bisküvi
|15,20
|14,80
|2,70
|Kardemir (D)
|2,32
|2,26
|2,65
|Verusa Holding
|15,40
|15,04
|2,39
|Petkim
|5,11
|5,00
|2,20
Kaynak: AA