Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 27,58 25,52 8,07
Halkbank 6,95 6,53 6,43 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|27,58
|25,52
|8,07
|Halkbank
|6,95
|6,53
|6,43
|Net Holding
|1,89
|1,78
|6,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,10
|7,67
|5,61
|Vakıflar Bankası
|4,12
|3,93
|4,83
|Özderici GMYO
|5,55
|5,30
|4,72
|Metro Holding
|0,94
|0,90
|4,44
|Akbank
|6,97
|6,69
|4,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|0,25
|4,00
|Çemtaş
|6,05
|5,82
|3,95
|Sabancı Holding
|8,14
|7,85
|3,69
|Ereğli Demir Çelik
|12,10
|11,72
|3,24
|Enka İnşaat
|4,93
|4,78
|3,14
|Garanti Bankası
|7,02
|6,81
|3,08
|Pegasus
|31,00
|30,10
|2,99
|Turkcell
|12,54
|12,21
|2,70
|İş Bankası (C)
|5,00
|4,87
|2,67
|İhlas Holding
|0,40
|0,39
|2,56
|Kartonsan
|280,00
|273,00
|2,56
|Coca Cola İçecek
|29,64
|28,90
|2,56