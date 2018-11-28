Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 5,03 5,29 -4,91
Tekfen Holding 20,04 20,90...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Afyon Çimento
|5,03
|5,29
|-4,91
|Tekfen Holding
|20,04
|20,90
|-4,11
|Coca Cola İçecek
|28,12
|29,14
|-3,50
|Gentaş
|2,03
|2,09
|-2,87
|Alarko Holding
|2,11
|2,17
|-2,76
|Metro Holding
|0,74
|0,76
|-2,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,82
|4,94
|-2,43
|Netaş Telekom.
|7,27
|7,41
|-1,89
|Göltaş Çimento
|36,52
|37,20
|-1,83
|Bera Holding
|1,70
|1,73
|-1,73
|Soda Sanayii
|6,89
|7,01
|-1,71
|Arçelik
|15,35
|15,59
|-1,54
|İpek Doğal Enerji
|5,85
|5,94
|-1,52
|Karsan Otomotiv
|1,31
|1,33
|-1,50
|Odaş Elektrik
|2,54
|2,57
|-1,17
|Anel Elektrik
|1,78
|1,80
|-1,11
|TAV Havalimanları
|23,30
|23,56
|-1,10
|Aksa
|8,30
|8,39
|-1,07
|Anadolu Efes
|20,88
|21,08
|-0,95
|Net Holding
|2,13
|2,15
|-0,93