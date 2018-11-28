Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 5,03 5,29 -4,91
Tekfen Holding 20,04 20,90...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 5,03 5,29 -4,91
Tekfen Holding 20,04 20,90 -4,11
Coca Cola İçecek 28,12 29,14 -3,50
Gentaş 2,03 2,09 -2,87
Alarko Holding 2,11 2,17 -2,76
Metro Holding 0,74 0,76 -2,63
Tümosan Motor ve Traktör 4,82 4,94 -2,43
Netaş Telekom. 7,27 7,41 -1,89
Göltaş Çimento 36,52 37,20 -1,83
Bera Holding 1,70 1,73 -1,73
Soda Sanayii 6,89 7,01 -1,71
Arçelik 15,35 15,59 -1,54
İpek Doğal Enerji 5,85 5,94 -1,52
Karsan Otomotiv 1,31 1,33 -1,50
Odaş Elektrik 2,54 2,57 -1,17
Anel Elektrik 1,78 1,80 -1,11
TAV Havalimanları 23,30 23,56 -1,10
Aksa 8,30 8,39 -1,07
Anadolu Efes 20,88 21,08 -0,95
Net Holding 2,13 2,15 -0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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