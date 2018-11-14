Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,36 2,95 -20,00
Göltaş Çimento 37,30 42,14...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,36 2,95 -20,00
Göltaş Çimento 37,30 42,14 -11,49
Polisan Holding 6,24 6,50 -4,00
Ülker Bisküvi 14,60 15,20 -3,95
Şok Marketler 9,95 10,34 -3,77
Soda Sanayii 7,07 7,32 -3,42
Tofaş Oto. Fab. 17,40 18,00 -3,33
Aksa Enerji 3,06 3,15 -2,86
MLP Sağlık 11,63 11,95 -2,68
Vakıflar Bankası 3,65 3,75 -2,67
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,98 3,06 -2,61
Tekfen Holding 22,66 23,24 -2,50
Borusan Mannesmann 8,09 8,29 -2,41
Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 1,66 -2,41
Gersan Elektrik 3,24 3,32 -2,41
Emlak Konut GMYO 1,68 1,72 -2,33
Anel Elektrik 1,77 1,81 -2,21
Trakya Cam 3,15 3,22 -2,17
Coca Cola İçecek 27,20 27,76 -2,02
Otokar 78,05 79,55 -1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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