Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,36 2,95 -20,00
Göltaş Çimento 37,30 42,14...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|2,36
|2,95
|-20,00
|Göltaş Çimento
|37,30
|42,14
|-11,49
|Polisan Holding
|6,24
|6,50
|-4,00
|Ülker Bisküvi
|14,60
|15,20
|-3,95
|Şok Marketler
|9,95
|10,34
|-3,77
|Soda Sanayii
|7,07
|7,32
|-3,42
|Tofaş Oto. Fab.
|17,40
|18,00
|-3,33
|Aksa Enerji
|3,06
|3,15
|-2,86
|MLP Sağlık
|11,63
|11,95
|-2,68
|Vakıflar Bankası
|3,65
|3,75
|-2,67
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,98
|3,06
|-2,61
|Tekfen Holding
|22,66
|23,24
|-2,50
|Borusan Mannesmann
|8,09
|8,29
|-2,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|1,66
|-2,41
|Gersan Elektrik
|3,24
|3,32
|-2,41
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|1,72
|-2,33
|Anel Elektrik
|1,77
|1,81
|-2,21
|Trakya Cam
|3,15
|3,22
|-2,17
|Coca Cola İçecek
|27,20
|27,76
|-2,02
|Otokar
|78,05
|79,55
|-1,89