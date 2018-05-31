Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ayen Enerji 3,61 3,93 -8,14 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,69 3,99 -7,52 GSD Holding 0,71 0,76 -6,58 Karsan Otomotiv 1,62 1,73 -6,36 Yapı ve Kredi Bank. 4,02 4,28 -6,07 Odaş Elektrik 4,37 4,65 -6,02 Garanti Bankası 8,91 9,48 -6,01 Fenerbahçe Futbol 40,64 43,14 -5,80 İş GMYO 1,00 1,06 -5,66 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 1,79 -5,59 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,04 5,32 -5,26 İş Bankası (C) 5,96 6,28 -5,10 Albaraka Türk 1,36 1,43 -4,90 Vakıflar Bankası 5,47 5,75 -4,87 Anel Elektrik 2,36 2,48 -4,84 Turkcell 12,00 12,61 -4,84 Akbank 8,03 8,42 -4,63 Vestel 8,86 9,28 -4,53 Gübre Fabrik. 3,19 3,34 -4,49 Koç Holding 13,97 14,60 -4,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)