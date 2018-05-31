Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ayen Enerji 3,61 3,93 -8,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ayen Enerji
|3,61
|3,93
|-8,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,69
|3,99
|-7,52
|GSD Holding
|0,71
|0,76
|-6,58
|Karsan Otomotiv
|1,62
|1,73
|-6,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,02
|4,28
|-6,07
|Odaş Elektrik
|4,37
|4,65
|-6,02
|Garanti Bankası
|8,91
|9,48
|-6,01
|Fenerbahçe Futbol
|40,64
|43,14
|-5,80
|İş GMYO
|1,00
|1,06
|-5,66
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,69
|1,79
|-5,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,04
|5,32
|-5,26
|İş Bankası (C)
|5,96
|6,28
|-5,10
|Albaraka Türk
|1,36
|1,43
|-4,90
|Vakıflar Bankası
|5,47
|5,75
|-4,87
|Anel Elektrik
|2,36
|2,48
|-4,84
|Turkcell
|12,00
|12,61
|-4,84
|Akbank
|8,03
|8,42
|-4,63
|Vestel
|8,86
|9,28
|-4,53
|Gübre Fabrik.
|3,19
|3,34
|-4,49
|Koç Holding
|13,97
|14,60
|-4,32