Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halkbank 13,59 14,29 -4,90
GSD Holding 0,84 0,86 -2,33 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halkbank
|13,59
|14,29
|-4,90
|GSD Holding
|0,84
|0,86
|-2,33
|Tesco Kipa
|2,92
|2,98
|-2,01
|Karsan Otomotiv
|1,49
|1,52
|-1,97
|Sasa Polyester
|7,56
|7,71
|-1,95
|Logo Yazılım
|56,10
|57,00
|-1,58
|Vakıflar Bankası
|6,84
|6,93
|-1,30
|Akbank
|10,15
|10,26
|-1,07
|İş Bankası (C)
|7,33
|7,39
|-0,81
|Sabancı Holding
|10,38
|10,46
|-0,76
|Turkcell
|12,98
|13,08
|-0,76
|T.S.K.B.
|1,47
|1,48
|-0,68
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,68
|4,71
|-0,64
|Carrefoursa
|6,80
|6,84
|-0,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,28
|7,32
|-0,55
|Banvit
|23,00
|23,10
|-0,43
|Migros Ticaret
|28,08
|28,20
|-0,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,23
|5,25
|-0,38
|Emlak Konut GMYO
|2,87
|2,88
|-0,35
|Arçelik
|23,60
|23,66
|-0,25