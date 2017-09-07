Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halkbank 13,59 14,29 -4,90 GSD Holding 0,84 0,86 -2,33 Tesco Kipa 2,92 2,98 -2,01 Karsan Otomotiv 1,49 1,52 -1,97 Sasa Polyester 7,56 7,71 -1,95 Logo Yazılım 56,10 57,00 -1,58 Vakıflar Bankası 6,84 6,93 -1,30 Akbank 10,15 10,26 -1,07 İş Bankası (C) 7,33 7,39 -0,81 Sabancı Holding 10,38 10,46 -0,76 Turkcell 12,98 13,08 -0,76 T.S.K.B. 1,47 1,48 -0,68 Yapı ve Kredi Bank. 4,68 4,71 -0,64 Carrefoursa 6,80 6,84 -0,58 Tümosan Motor ve Traktör 7,28 7,32 -0,55 Banvit 23,00 23,10 -0,43 Migros Ticaret 28,08 28,20 -0,43 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,23 5,25 -0,38 Emlak Konut GMYO 2,87 2,88 -0,35 Arçelik 23,60 23,66 -0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)