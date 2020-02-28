Borsada değer kazanan hisseler

28.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:50

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 12,00 11,59 3,54 Ford Otosan 78,00 76,85 1,50 Şok Marketler 8,50 8,39 1,31 Tofaş Oto. Fab. 26,56 26,24 1,22 Aksa Enerji 3,55 3,51 1,14 Bim Mağazalar 48,04 47,82 0,46 Alkim Kimya 49,10 48,96 0,29 Aksa 7,90 7,89 0,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA