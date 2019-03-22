Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 3,11 3,04 2,30
TAV Havalimanları 23,74 23,34 1,71 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Cam
|3,11
|3,04
|2,30
|TAV Havalimanları
|23,74
|23,34
|1,71
|Bim Mağazalar
|80,80
|79,45
|1,70
|Ford Otosan
|49,56
|48,86
|1,43
|Verusa Holding
|21,02
|20,84
|0,86
|Arçelik
|18,58
|18,48
|0,54
Kaynak: AA