Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 3,11 3,04 2,30
TAV Havalimanları 23,74 23,34 1,71 ...

Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 3,11 3,04 2,30
TAV Havalimanları 23,74 23,34 1,71
Bim Mağazalar 80,80 79,45 1,70
Ford Otosan 49,56 48,86 1,43
Verusa Holding 21,02 20,84 0,86
Arçelik 18,58 18,48 0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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