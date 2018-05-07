Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 0,97 0,93 4,30
Çemaş Döküm 1,71 1,64 4,27 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|0,97
|0,93
|4,30
|Çemaş Döküm
|1,71
|1,64
|4,27
|Fenerbahçe Futbol
|36,36
|35,00
|3,89
|Deva Holding
|4,06
|3,92
|3,57
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,32
|3,13
|Ülker Bisküvi
|21,16
|20,66
|2,42
|Galatasaray Sportif
|2,47
|2,42
|2,07
|Karsan Otomotiv
|1,86
|1,83
|1,64
|Çemtaş
|5,18
|5,11
|1,37
|Coca Cola İçecek
|35,90
|35,50
|1,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|7,01
|6,96
|0,72
|Doğuş Otomotiv
|7,50
|7,46
|0,54
|Aksa Enerji
|4,03
|4,01
|0,50
|Türk Hava Yolları
|16,58
|16,50
|0,48
|Koza Altın
|43,70
|43,68
|0,05