Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 0,97 0,93 4,30
Çemaş Döküm 1,71 1,64 4,27 ...

Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 0,97 0,93 4,30
Çemaş Döküm 1,71 1,64 4,27
Fenerbahçe Futbol 36,36 35,00 3,89
Deva Holding 4,06 3,92 3,57
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,32 3,13
Ülker Bisküvi 21,16 20,66 2,42
Galatasaray Sportif 2,47 2,42 2,07
Karsan Otomotiv 1,86 1,83 1,64
Çemtaş 5,18 5,11 1,37
Coca Cola İçecek 35,90 35,50 1,13
Kordsa Teknik Tekstil 7,01 6,96 0,72
Doğuş Otomotiv 7,50 7,46 0,54
Aksa Enerji 4,03 4,01 0,50
Türk Hava Yolları 16,58 16,50 0,48
Koza Altın 43,70 43,68 0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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