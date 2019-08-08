Borsada değer kaybeden hisseler

08.08.2019 18:44

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 5,57 5,78 -3,63 Petkim 3,54 3,64 -2,75 Park Elek.Madencilik 2,80 2,87 -2,44 Pegasus 47,72 48,70 -2,01 Çemtaş 4,99 5,08 -1,77 Gentaş 1,35 1,37 -1,46 Galatasaray Sportif 1,47 1,49 -1,34 Garanti Bankası 9,69 9,81 -1,22 Aselsan 17,23 17,44 -1,20 Mavi Giyim 38,96 39,40 -1,12 Ülker Bisküvi 18,60 18,80 -1,06 Şekerbank 0,93 0,94 -1,06 İndeks Bilgisayar 7,94 8,00 -0,75 Alarko GMYO 43,00 43,30 -0,69 Şişe Cam 4,32 4,34 -0,46 Tofaş Oto. Fab. 18,75 18,80 -0,27 Verusa Holding 14,70 14,73 -0,20 Enka İnşaat 5,63 5,64 -0,18 İş Bankası (C) 5,89 5,90 -0,17 Netaş Telekom. 7,25 7,26 -0,14

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)