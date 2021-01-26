Borsa şirketlerinin piyasa değeri
26.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:51
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 27 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 27 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|56.110.509.000
|11,76
|Koç Holding
|55.079.705.646
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|51.660.000.000
|1,28
|Enka İnşaat
|45.416.000.000
|0,92
|Bim Mağazalar
|45.084.600.000
|8,39
|ASELSAN
|41.450.400.000
|2,57
|Garanti Bankası
|40.320.000.000
|0,67
|Turkcell
|36.388.000.000
|1,79
|Akbank
|34.268.000.000
|0,58
|İskenderun Demir Çelik
|32.422.000.000
|1,48
|İş Bankası (C)
|29.429.803.800
|0,45
|Türk Telekom
|29.120.000.000
|2,72
|Tüpraş
|25.793.177.600
|2,67
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.763.506.416
|0,55
|Şişe Cam
|23.525.483.951
|1,08
|Arçelik
|23.339.652.201
|1,69
|Sabancı Holding
|22.505.655.359
|0,62
|Gübre Fabrikaları
|22.277.800.000
|39,24
|Sasa Polyester
|20.783.200.000
|8,25
|Coca Cola İçecek
|20.515.003.568
|2,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500