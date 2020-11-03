Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in

Borsada işlem gören en değerli şirketler sıralamasında zirve 41 milyar 350 milyon lira ile market zinciri BİM'in oldu. Böylece BİM, listeye 5. sıradan giren Koç Holding'e 4 milyar 529 bin lira fark attı.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 588 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirveyi 41 milyar 350 milyon lira ile market zinciri BİM aldı.

ENKA İNŞAAT İKİNCİ, ASELSAN ÜÇÜNCÜ OLDU

Listeye Enka İnşaat 40 milyar 320 milyon lira ile ikinci sıradan girerken, savunma sanayinin devi ASELSAN 39 milyar 763 milyon lirayla üçüncü sırada yer aldı.

BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara