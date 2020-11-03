Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in
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Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in

03.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:51

Borsada işlem gören en değerli şirketler sıralamasında zirve 41 milyar 350 milyon lira ile market zinciri BİM'in oldu. Böylece BİM, listeye 5. sıradan giren Koç Holding'e 4 milyar 529 bin lira fark attı.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 588 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirveyi 41 milyar 350 milyon lira ile market zinciri BİM aldı.

ENKA İNŞAAT İKİNCİ, ASELSAN ÜÇÜNCÜ OLDU

Listeye Enka İnşaat 40 milyar 320 milyon lira ile ikinci sıradan girerken, savunma sanayinin devi ASELSAN 39 milyar 763 milyon lirayla üçüncü sırada yer aldı.

BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları (2)
TS: HERGÜN FİYATLARI ARTIRIP ETİKET DEĞİSİRLERSE OLUR TABİKİ CİROSU YÜKSEK BİRDE KALİTESİZ NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN MALLARI ÜRETTİRP SATIYORLAR ZATEN BUNLARIN HEPSİ ÜÇKAĞTÇI
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NURULLAH: Milletin parasıyla market Kurup atv yi satın aldılar bim haram market
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