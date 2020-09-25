Borsa şirketlerinin piyasa değeri
25.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:55
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 558 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 558 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.018.240.000
|8,32
|ASELSAN
|39.261.600.000
|2,62
|Enka İnşaat
|37.800.000.000
|0,86
|Koç Holding
|36.871.957.647
|0,91
|Turkcell
|33.330.000.000
|1,71
|Ereğli Demir Çelik
|31.990.000.000
|0,90
|Ford Otosan
|30.599.352.000
|7,37
|Garanti Bankası
|30.114.000.000
|0,52
|Akbank
|26.520.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|24.920.000.000
|2,33
|İş Bankası (C)
|23.534.843.100
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|20.590.000.000
|1,07
|Tüpraş
|20.121.182.720
|1,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.823.278.209
|0,40
|Vakıflar Bankası
|16.325.502.008
|0,37
|Sabancı Holding
|16.241.615.291
|0,47
|Şişe Cam
|15.907.500.000
|1,04
|Arçelik
|15.676.894.356
|1,46
|Türk Hava Yolları
|14.434.800.000
|0,35
|Sasa Polyester
|14.068.500.000
|5,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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