Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 441 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 441 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.675.804.722 1,02 ASELSAN 39.102.000.000 2,71 Bim Mağazalar 38.648.280.000 8,26 Enka İnşaat 34.664.000.000 0,87 Turkcell 32.868.000.000 1,76 Ford Otosan 28.686.892.500 6,91 Garanti Bankası 28.686.000.000 0,49 Ereğli Demir Çelik 28.245.000.000 0,84 Akbank 26.416.000.000 0,46 Türk Telekom 25.340.000.000 2,55 İş Bankası (C) 21.284.858.100 0,36 Tüpraş 20.096.140.800 1,89 İskenderun Demir Çelik 19.546.000.000 1,09 Yapı ve Kredi Bankası 17.738.807.696 0,40 Vakıflar Bankası 17.067.570.281 0,51 Sabancı Holding 16.710.908.195 0,51 Arçelik 15.176.855.484 1,42 Türk Hava Yolları 15.028.200.000 0,36 Şişe Cam 13.860.000.000 0,91 Halkbank 13.209.965.035 0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA