Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10'a yakın düşüşle kapatan, bugüne ise yüzde 5,4 düşüşle başlayan Borsa İstanbul, tepki alımlarının da gerçekleşmesiyle toparlanmaya başladı ve öğleden sonra artıya geçti. Ancak Londra piyasalarında Türk Lirası arayışında olan yabancıların bankacılık hisselerinde yaptığı satışların da etkisiyle endeks günü yüzde 0.13 düşüşle 1,377.43 puanda tamamladı.