Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı
Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10'a yakın düşüşle kapatan, bugüne ise yüzde 5,4 düşüşle başlayan Borsa İstanbul, tepki alımlarının da gerçekleşmesiyle toparlanmaya başladı ve öğleden sonra artıya geçti. Ancak Londra piyasalarında Türk Lirası arayışında olan yabancıların bankacılık hisselerinde yaptığı satışların da etkisiyle endeks günü yüzde 0.13 düşüşle 1,377.43 puanda tamamladı.
Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10'a yakın kayıpla kapatan Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe de yüzde 5,4 düşüşle başlamıştı. Devre kesici uygulamalarının da 2 gündür uygulanmasıyla Borsa İstanbul'da düşüş yavaşladı.
TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİ
Güne yüzde 5,4 düşüşle başlayan BIST100 endeksi kapanışa saatler kala artıya geçti. Tepki alımlarıyla birlikte hisse senetlerinde artış yaşanırken Borsa İstanbul toparlanma sürecine girdi.
ÖĞLEDEN SONRA ARTIYA GEÇTİ
Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim haberinin ardından ilk işlem gününü yüzde 9,79 düşüşle 1,379 puandan tamamlamıştı. Piyasalarda yaşanan tedirginliğin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle başlayan Borsa İstanbul öğleden sonra artıya geçti.
GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI
Ancak BIST 100 endeksi, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 düşüşle 1.377 puanda tamamladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı