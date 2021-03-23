Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı

23.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:47

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10'a yakın düşüşle kapatan, bugüne ise yüzde 5,4 düşüşle başlayan Borsa İstanbul, tepki alımlarının da gerçekleşmesiyle toparlanmaya başladı ve öğleden sonra artıya geçti. Ancak Londra piyasalarında Türk Lirası arayışında olan yabancıların bankacılık hisselerinde yaptığı satışların da etkisiyle endeks günü yüzde 0.13 düşüşle 1,377.43 puanda tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10'a yakın kayıpla kapatan Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe de yüzde 5,4 düşüşle başlamıştı. Devre kesici uygulamalarının da 2 gündür uygulanmasıyla Borsa İstanbul'da düşüş yavaşladı.

TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİ

Güne yüzde 5,4 düşüşle başlayan BIST100 endeksi kapanışa saatler kala artıya geçti. Tepki alımlarıyla birlikte hisse senetlerinde artış yaşanırken Borsa İstanbul toparlanma sürecine girdi.

ÖĞLEDEN SONRA ARTIYA GEÇTİ

Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim haberinin ardından ilk işlem gününü yüzde 9,79 düşüşle 1,379 puandan tamamlamıştı. Piyasalarda yaşanan tedirginliğin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle başlayan Borsa İstanbul öğleden sonra artıya geçti.

GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI

Ancak BIST 100 endeksi, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 düşüşle 1.377 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (43)
ŞAKAMISINIZ: Yahu cuma akşamı dolar toplayıp tavan rakamdan bozdurun. Doları yükseltip borsayı düşürün sonra da gidip tabandan paraları borsaya yatırın. Şimdi de borsa yeşile döndü diyin. Filler tepişir çimenler ezilir.
Cevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
ÖMER TURAN: küçük yatırımcıyı öldürdünüz.
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
YAV: Borsacilar dolarcilar faizciler zaten tahtaravallici para babalari mafyalar .Ya halk ne olacak zalim ve zulumculer
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
Tüm 43 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Ezgi Mola Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 18:53:23. #1.15#
title