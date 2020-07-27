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Borsa İstanbul'da tarihi gün! Endekslerden iki sıfır atılıyor

Borsa İstanbul'da 2018 yılından beri gündemde olan sıfır atma işlemi bugün gerçekleştirilecek. Yapılacak düzenlemeyle endekslerin ifadesi sadeleşecek. Bugünden itibaren pay endeksleri 1000 puanlık değerler olarak ifade edilecek.

27.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:17

Borsa İstanbul'un yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugün itibarıyla iki sıfır atıyor.

GÖSTERGE İFADESİ SADELEŞECEK

Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.

Borsa İstanbul, endekslerden iki sıfır atıyor

"23 YIL SONRA İKİ SIFIR ATIYORUZ"

Konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'da tarihi gün! Endekslerden iki sıfır atılıyor

Kaynak: AA

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