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Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı

Borsa İstanbul, halen pay bazında çalışan ve aşırı dalgalanmalarda işlemleri geçici olarak durdurarak yatırımcıları panik işlemlerinden korumaya yarayan devre kesici sistemini pazartesiden itibaren endeks bazında da uygulamaya başlayacak.

07.08.2020 19:49 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:10

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre BIST 100 endeksinin gün içerisinde, önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak yüzde 5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak yüzde 7 veya daha fazla düşmesi halinde işlemleri geçici olarak durduracak devre kesici sistemi, 10 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

YATIRIMCILAR DALGALANMADAN OLUMSUZ ETKİLENMEYECEK

Halen pay bazında uygulanmakta olan devre kesici sistemi, aşırı dalgalanmalarda yatırımcıların belirlenen eşikleri aşan fiyat değişimlerinden olumsuz etkilenmemesi için piyasaya soluklanma imkanı sağlayan bir sigorta sistemi gibi çalışıyor.

Bugün yapılan duyuruda, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin (EBDKS) çalışması durumunda Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulacak.

20 DAKİKA PAY İŞLEMLER DURACAK

EBDKS'nin devreye girmesi ile birlikte paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında 20 dakika boyunca işlemler durdurulacak.

20 dakikalık işlem durdurmanın ardından sürekli işlem yöntemiyle işlem gören sıralarda 5 dakika boyunca tek fiyat emir toplama uygulanacak, sonraki 5 dakikada içinde de eşleştirme yapılarak işlem fiyatları belirlenecek ve duyurulacak.

YATIRIM FONLARI 30 DAKİKA DURACAK

Varantlar, yatırım kuruluşları sertifikaları, borsa yatırım fonları ve yeni pay alma hakkı kuponlarında ise işlem sıraları 30 dakikalığına durdurulacak.Pay piyasasında EBDKS'nin çalışması ile VİOP'ta işlem gören paya ve pay endekslerine bağlı sözleşmeler 30 dakika boyunca işleme kapatılacak.

EBDKS, sürekli işlem seansının sona ermesinden önceki 30 dakika içerisinde devreye girmesi halinde (mevcut durumda 17.30'dan sonra) ilgili seanslar sonlandırılacak.

EBDKS kapsamında belirlenen eşik değerlerin gün içerisinde tekrar aşılması durumunda devre kesici aynı aşama için ikinci kez çalışmayacak.

Ayrıca uygulamanın devreye alınması ile birlikte pay bazında uygulanan devre kesicilerde emir toplama süresi 15 dakikaya indirilecek, eşleştirme süresi ise 2 dakika olarak devam edecek.

Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı

Kaynak: AA

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