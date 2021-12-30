Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, AA'nın
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ergun haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" adlı fotoğrafını seçen Ergun, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karelerine oy verdi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title