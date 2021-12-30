Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ergun haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" adlı fotoğrafını seçen Ergun, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karelerine oy verdi.