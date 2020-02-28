Borsa haftayı düşüşle tamamladı

28.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:30

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 4,01'lik düşüşle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 4,01'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 4.424 puanlık azalışla 105 bin 993 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 6,35, holding endeksi de 5,36 değer kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA