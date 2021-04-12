Borsa haftaya düşüşle başladı
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Borsa haftaya düşüşle başladı

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 azalışla 1.392,25 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,99 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 1.392,25 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 azalış kaydederken, holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile iletişim oldu.
Geçen hafta artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler nedeniyle negatif ayrışan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,65 değer kaybederek 1.393,24 puandan kapandı.

BIST 100'DE 1.440 PUAN DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Kovid-19 vakalarına ilişkin haber akışı, yoğun veri gündemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının bu hafta yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Bugün şubat ayı cari işlemler dengesi ile işsizlik verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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