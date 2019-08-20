Borsa günün ilk yarısında yükseldi

20.08.2019 13:08

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,91 artışla 96.153,65 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 867,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,394, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile madencilik, en çok gerileyen ise 1,40 ile iletişim oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.200 ve 93.500 seviyelerinin destek, 98.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA