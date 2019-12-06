Borsa günü yükselişle tamamladı

06.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:27

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 210 puanlık artışla 108 bin 869 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,56 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA