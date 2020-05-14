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Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti

Dün günü 100.159,13 puandan tamamlayan Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, yeni güne düşüşle başladı. Açılışta yüzde 0,30 değer kaybeden borsa 99.858,48 puana geriledi.

Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
14.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:58

Dün, dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,55 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 100.159,13 puandan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, açılışta 300,65 puan ve yüzde 0,30 değer kaybederek 99.858,48 puana indi.

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖRLER PETROL, KİMYA VE PLASTİK OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,81 ve holding endeksi yüzde 0,09 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile petrol, kimya, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

'102.500 SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili artan "ikinci dalga" endişeleri ve para politikalarında gevşeme konusunda sona yaklaşıldığına ilişkin sinyallerle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini bildirdi. Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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