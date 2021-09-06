Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan Mostafa Mohamed, olayın iç yüzünü anlattı

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Bordeaux'ya transferinin son anda iptal olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mısırlı golcü yaptığı açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçtim ama transfer son anda iptal oldu. Galatasaray ile Zamalek arasında bir anlaşmazlık olduğunu öğrendim" dedi.

Avrupa'da transferin kapanmasına saatler kala Fransız ekibi Bordeaux için sağlık kontrolünden geçen Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, resmi imzayı atamamış ve transfer iptal olmuştu. Mısırlı golcü o gün yaşananları anlattı.

"SEZON SONUNA KADAR GALATASARAY'DA DEVAM EDECEĞİM"

Sabah'ın haberine göre; Bordeaux'ya transferinin son anda iptal olmasıyla ilgili konuşan 23 yaşındaki golcü; "Milli Takım'dan izinli olarak Fransa'ya gittim. Sağlık kontrolünden geçtim ama transfer son anda iptal oldu. Galatasaray ile Zamalek arasında bir anlaşmazlık olduğunu öğrendim. Bu sezon sonuna kadar Galatasaray'da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.