Bordeaux maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'ndeki Ajax maçında forma giyemeyecek

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Lille'de etkili performansı ile ön plana çıkan Yusuf Yazıcı, Bordeaux maçında 54. dakikada takımının ilk golünü atmıştı. Maç sırasında ayağı burkulan ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncu UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lille-Ajax mücadelesinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Lille Teknik Direktörü Galtier Yusuf Yazıcı'nın durumu hakkında yaptığı açıklamaların yanı sıra, Burak Yılmaz'ın da sakatlığının devam ettiğini söyledi.

Galtier ayrıca Burak Yılmaz'ın da Dijon ile deplasmanında oynanacak Fransa kupası maçında sakatlığı nedeniyle sahada olamayacağını belirtti.

26 MAÇTA 16 GOLE KATKI YAPTI

Ligde lider durumda olan Lille'de Yusuf Yazıcı çıktığı lig ve avrupa dahil 26 maçta, 13 gol ve 3 asistlik katkı ile bu başarıdaki önemli isimlerden biri.