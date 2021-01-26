Borcu olan tütün üreticisi sinir krizi geçirdi! Bankanın önünde kendini yakmak istedi

Malatya'da bir tütün üreticisi borcu olduğu bankanın önüne traktör ile geldi. Üzerine benzin döken üretici daha sonra, "Müdür al sana para getirdim" diyerek ürünlerini yola fırlattı. O anlara ait görüntüler anbean kameraya yansıdı.

Malatya'da meydana gelen olayda, tütün üreticisi olduğu iddia edilen vatandaş bir bankanın önüne gitti. Borcu olduğu aktarılan şahıs eline aldığı bidon ile üzerine benzin döktü.

"MÜDÜR AL SANA PARA GETİRDİM"

Daha sonra traktörünün kasasına çıkan şahıs, getirdiği ürünleri bankaya doğru savurarak, "Beraber yanalım. Al sana para getirdim. Bekle dedim beklemedin, dur dedim durmadın. Müdür al sana para getirdim" diyerek bağırdı.

ÇEVREDEKİLER ENGEL OLDU

Kendini yakmaya çalışan tütün üreticisine ise çevredeki vatandaşlar engel oldu. Traktörün kasasına çıkan bir vatandaş tütün üreticisinin ellerini tutarak sakinleştirmeye çalıştı.