Boluspor'un 29 yıllık Süper Lig hayali gelecek sezona kaldı

Boluspor, TFF 1. Lig'in bitmesine 3 hafta kala topladığı 38 puanla lige tutunmayı başarırken, 29 yıllık Süper Lig hayalini ise gelecek sezona bıraktı.

Boluspor, TFF 1. Lig'in bitmesine 3 hafta kala topladığı 38 puanla lige tutunmayı başarırken, 29 yıllık Süper Lig hayalini ise gelecek sezona bıraktı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un 29 yıldır sürdürdüğü Süper Lig'e çıkma hayali ligin bitmesine son 3 hafta kala toplayabildiği 38 puanla gelecek sezona kaldı. 2020-2021 sezonuna Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 5 haftada aldığı 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonrasında teknik adam değişikliğine gitti. Taşyürek'in ayrılmasının ardından antrenör arayışında takımın başında maça çıkan Boluspor Altyapı Koordinatörü Osman Nuri Işılar'la kırmızı-beyazlılar, 1 puan almayı başardı. Yeni teknik adam arayışını da kısa sürede sonlandıran Boluspor, Reha Erginer ile anlaşma sağladı.

Reha Erginer ile 36 puan toplandı

Boluspor'u 2014-2015 sezonunda da çalıştıran Reha Erginer, göreve geldiği günden itibaren takımla çıktığı karşılaşmalarda 36 puan toplayarak sezonun son 3 haftasında takımı ligde tutmayı garantiledi. Puan tablosunda 38 puanla 12'inci sırada yer alan Boluspor, çıktığı 31 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig hayali devam ediyor

Bir dönem Türkiye'nin futbolcu fabrikası olarak anılan ve Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden Boluspor, 1992 yılında küme düştü. TFF 1. Lig de 29 yıl boyunca mücadele eden ve birçok kez play-off oynayan kırmızı beyazlı takım, bu sezon da Süper Lig'e yükselmeyi başaramadı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı