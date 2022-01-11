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Boluspor 2 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Boluspor 2 oyuncusuyla yollarını ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spot Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spot Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, kaleci Ömer Alıcı ve savunma oyuncusu Erkam Reşmen ile yolların ayrıldığını açıkladı. Boluspor Kulübü, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen'e, Boluspor vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - BOLU

Boluspor 2 oyuncusuyla yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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