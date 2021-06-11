Boluspor, Mertan Caner Öztürk'le yollarını ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boluspor, Mertan Caner Öztürk'le yollarını ayırdı

Boluspor, Mertan Caner Öztürk'le yollarını ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Mertan Caner Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Mertan Caner Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlarken, geçtiğimiz sezon forma giyen oyuncularla da yollarını ayırıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp geçtiğimiz sezon forma giyen genç santrafor Mertan Caner Öztürk ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mertan Caner Öztürk ile yollarını ayırmıştır" denildi. - BOLU

Boluspor, Mertan Caner Öztürk'le yollarını ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı
Kulüpler Birliği yabancı kuralının değişmemesi için TFF'ye yazı yazdı
Kulüpler Birliği yabancı kuralının değişmemesi için TFF'ye yazı yazdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boluspor, Mertan Caner Öztürk'le yollarını ayırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 15:02:20. #1.15#

title