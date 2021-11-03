Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Onoriode Marshal Odah ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Beypiliç Boluspor'dan yapılan açıklamada, Nijeryalı oyuncu Onoriode Marshal Odah'ın disiplin talimatlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle sözleşmesinin yönetim kurulu tarafından feshedildiği belirtildi.

Boluspor, daha önce İsrail'in Hapoel Hadera takımında forma giyen Odah ile 27 Temmuz'da anlaşmıştı.

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