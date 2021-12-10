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Boluspor, Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı

Boluspor, Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor, Samsunspor'da forma giyen Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor, Samsunspor'da forma giyen Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Beypiliç Boluspor, devre arası transferlerine başladı. İlk transferini gerçekleştiren Boluspor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da forma giyen Gökhan Karadeniz ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi. Boluspor, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı.


Boluspor, Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı

Boluspor, Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Spor Haberleri

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