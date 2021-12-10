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Boluspor, Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı

Boluspor, Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı
AA / Zafer Göder - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Gökhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Gökhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da forma giyen Gökhan Karadeniz ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Karadeniz'in 2021-2022 sezonunun ikinci devresinden itibaren Boluspor formasını giymeye başlayacağı kaydedildi.

Boluspor, Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı

AA / Zafer Göder - Spor Haberleri

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