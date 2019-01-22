Boluspor, Galatasaray Maçında Kritik Goller Kaçıran İsmail Haktan Odabaşı ile Yollarını Ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, İsmal Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY MAÇINDA TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

İsmail Haktan, Boluspor-Galatasaray maçında kaçırdığı gollerle saç baş yoldurmuş ve Boluspor taraftarlarının tepkisini çekmişti.