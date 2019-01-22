Boluspor, Galatasaray Maçında Kritik Goller Kaçıran İsmail Haktan Odabaşı ile Yollarını Ayırdı
Boluspor, Galatasaray maçında kritik goller kaçıran ve taraftarın tepkisini çeken İsmail Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, İsmal Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
GALATASARAY MAÇINDA TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ
İsmail Haktan, Boluspor-Galatasaray maçında kaçırdığı gollerle saç baş yoldurmuş ve Boluspor taraftarlarının tepkisini çekmişti.
YORUMLAR (39)
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akşamki maçta ben gayreti koşması çabası oynadığı futbolla takımın iyilerindendi gol kaçırmış diye kovuluyorsa buna az futboldan anlayan bir şey der bende onu diyorum hah tamam işte oCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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futboldan anlasalardı yıllardır buralarda sürünmezlerdiCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu adamlar maçı neresiyle izlemiş ki. maçta en etkili adamı kovmuşlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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gs maçında bolusporda 1 tane kaliteli oyuncu vardı onuda kovdularsa bu adamlar katıksız orjinal geri zekalı olması lazım. . . . yada başka siyaset dönüyordur.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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gol kaçırdı diye hele ki bir maçı göz önünde bulundururak oyuncu kovulmaz bunda başka bir iş vardır diye düşünüyorumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır