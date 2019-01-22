Boluspor, Galatasaray Maçında Kritik Goller Kaçıran İsmail Haktan Odabaşı ile Yollarını Ayırdı

Boluspor, Galatasaray maçında kritik goller kaçıran ve taraftarın tepkisini çeken İsmail Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, İsmal Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY MAÇINDA TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

İsmail Haktan, Boluspor-Galatasaray maçında kaçırdığı gollerle saç baş yoldurmuş ve Boluspor taraftarlarının tepkisini çekmişti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (39)

  • GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
    akşamki maçta ben gayreti koşması çabası oynadığı futbolla takımın iyilerindendi gol kaçırmış diye kovuluyorsa buna az futboldan anlayan bir şey der bende onu diyorum hah tamam işte o
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • CIMBOM.BOM:
    gs maçında bolusporda 1 tane kaliteli oyuncu vardı onuda kovdularsa bu adamlar katıksız orjinal geri zekalı olması lazım. . . . yada başka siyaset dönüyordur.
    Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
  • HIMM:
    gol kaçırdı diye hele ki bir maçı göz önünde bulundururak oyuncu kovulmaz bunda başka bir iş vardır diye düşünüyorum
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.