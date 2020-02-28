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Boluspor, Fırat Gül ile anlaştı

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

28.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:32
Boluspor, Fırat Gül ile anlaştı

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Boluspor, Osman Özköylü ile yapılan görüşmenin ardından bugün yollarını ayırdı. Teknik direktör arayışına giren kırmızı beyazlı ekip, Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon son olarak İstanbulspor'da görev yapan teknik adamla kulüp tesislerinde sözleşme imzalandı. İmza törenine Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı ve bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül'ün yardımcılığını Tamer Avcı, Sinan Paşalı, Yasin Tuncer, Özgür Bayer ve Murat Akarsu yapacak.


Kaynak: DHA

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