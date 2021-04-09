Boluspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
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Boluspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Boluspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Boluspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Boluspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Boluspor, ligin 29. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekip Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Ligin 28. haftasında kendi evinden oynadığı Adanaspor karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve rakipleriyle arasında farkı açmak için büyük bir fırsatı kaçıran Boluspor, Altay deplasmanından 3 puan alarak ligi üst sıralarda tamamlamak için mücadele edecek.

Kırmızı-beyazlı ekip çıktığı 28 maçta 32 puan toplayarak puan tablosunda 12. sırada yer alıyor. - BOLU

Boluspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Boluspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
Boluspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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